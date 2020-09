Das Debüt der ersten Teamchefin ist nicht zu sehen

Schon am Samstag flog der Teamtross nach Kasachstan. Zwölf Stunden dauerte die Reise nach Schymkent. Die Millionenstadt liegt am Fuße des Ugomgebirges im Süden des neuntgrößten Landes der Erde, nahe der Grenzen zu Usbekistan und Kirgisistan. Der Teamtross bezog dort in einem Hotel nahe des Flughafens Einzelzimmer. So wie schon in der Vorbereitung in Bad Erlach – als Corona-Vorsichtsmaßnahme. Deshalb bereitete man sich erstmals seit Jahren in Bad Tatzmannsdorf auf ein wichtiges Spiel vor. „Der Lehrgang stand unter besonderen Vorzeichen, wir haben uns aber im organisatorischen und mentalen Bereich bestmöglich auf die Herausforderungen vorbereitet und konnten den vollen Fokus auf das Sportliche legen“, zeigte sich Fuhrmann mit dem ersten Teamcamp unter ihrer Leitung zufrieden.

Im Hotel in Kasachstan kümmert sich Teamkoch Fritz Grampelhuber um die Ernährung der Österreicherinnen. Die Platzverhältnisse im Namyz-Stadion für 20.000 Zuschauer, in dem auch der Männerklub Ordabassy seine Europacupspiele bestreitet, waren beim Abschlusstraining am Montag sehr gut.

Ziel der Österreicherinnen ist die Qualifikation für die EM, die um ein Jahr auf 2022 verschoben wurde. Von den 2017 so erfolgreichen Frauen fehlen in Kasachstan Laura Feiersinger, Lisa Makas und Katharina Schiechtl. Nun kam auch Virginia Kirchberger dazu, bei der man keine Muskelverletzung riskieren will, weil in nicht einmal einem Monat der Schlager gegen Gruppenfavorit Frankreich gespielt wird. Fuhrmann muss in Kasachstan auf die Erfahrung von 267 Länderspielen verzichten.