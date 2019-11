Österreichs "Final"-Spiele: Wenn im Prater eine Party steigt

Frühere Feiern möchte Foda nicht als Motivation heranziehen für eine mögliche Prater-Party, vielmehr setzt er auf die Ernsthaftigkeit der Spieler, um die Situation richtig einzuordnen. Denn Foda wird nicht müde zu betonen: "Wir haben noch nichts erreicht." So ist auch im Falle einer Qualifikation für Samstag keine große Feier geplant. So wie 1989, anders als 1997. Ein Rückblick:

1989 DDR

Gegen die DDR schlüpfte bekanntlich Toni Polster in die Rolle des Protagonisten mit seinem Hattrick beim 3:0, das die WM-Teilnahme bedeutete.

Eine Woche nach dem Mauerfall in Berlin konnten sich die DDR-Spieler nicht wirklich auf den Fußball konzentrieren, wie Matthias Sammer schon vor Jahren in einem KURIER-Interview zugab: "Es gab damals zwei Schwerpunkte: Zehn Spieler hatten Magenprobleme. Und dann diese gedanklichen Veränderungen – wir waren nicht fokussiert, das war einfach zu viel für uns. Wir haben uns gefragt, was das bedeutet. Die Geschichte hat damals etwas so Gewaltiges getan, das lässt sich nicht mit einem Fußballspiel lösen."