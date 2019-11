Neues ÖFB-Dress: "An Marko schaut jedes Trikot gut aus"

ÖFB-Präsident Leo Windtner ist stolz, dass der Vertrag mit Langzeitpartner Puma, der seit 45 Jahren die österreichischen Auswahlkicker einkleidet, verlängert wurde. "Es ist nichts Selbstverständliches, auch im zivilen Leben, dass etwas so lange andauert." Ab 1. Jänner 2020 wird der Top-Partner Puma beim ÖFB gar zum Premium-Partner.

Als Windtner die neue Dress an Arnautovic einer Beurteilung unterziehen sollte, warnte ihn der China-Legionär: "Sag’ nix Falsches." Windtner überlegte und fand freundliche Worte. "An Marko schaut jedes Trikot gut aus." Für ihn drückt die neue Kollektion Dynamik, Power und Leichtigkeit aus. "So muss das Team auftreten."