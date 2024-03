Österreich gegen die Türkei: Das willkommene Auswärtsspiel

Es ist noch nicht lange her, dass die Türkei mitten in Europa einen gefühlten Heimsieg feiern konnte. Beim 3:2 im Test in Berlin gegen Deutschland am 19. November gab es Pfiffe für die Deutschen und am Ende mehr Jubel als Trauer auf den Rängen. Ein Schreckensszenario und Stimmungskiller, vor dem man sich in Wien am Dienstag in Acht nimmt?