Vor ÖFB-Test: Sabitzer ist fraglich, Rangnick bei den Türken beliebt

35.000 Tickets sind für den zweiten von vier EM-Tests des ÖFB-Teams am Dienstag in Wien gegen die Türkei verkauft. Dass es nicht unbedingt ein echtes Heimspiel wird, stört den ÖFB nicht. Im Gegenteil, die Türkei wurde bewusst als Gegner in Wien ausgewählt.

Der Plan sei es, mit der stärksten Elf am Dienstag aufzulaufen. Allerdings droht ein weiterer Ausfall. Marcel Sabitzer machte das Abschlusstraining am Montag nicht mit. "Bei Marcel ist es so, dass er ein bisschen was gespürt hat nach dem Spiel gegen die Slowakei und wir nichts riskieren wollen", sagt Rangnick. "Wir werden schauen, wie es ihm morgen geht und werden dann kurzfristig entscheiden. Sollte er nicht spielen können, ist auf jeden Fall Romano Schmid ein Kandidat, natürlich auch Patrick Wimmer."

Sollte nach Alaba und Arnautovic tatsächlich mit Sabitzer auch der dritte Kapitän in der Hierarchie des Teams ausfallen, müsste ein neuer Mann bestimmt werden, der die Schleife übernimmt. Für Rangnick kein Problem: "Die Zeiten im Fußball, wo man sich an zwei oder drei Spielern anlehnt, sind längst vorbei."

Spieler, die Verantwortung übernehmen, sieht der Teamchef in seinem Kader zu genüge. Neben Konrad Laimer seien demnach auch Xaver Schlager, Christoph Baumgartner oder Nicolas Seiwald Kandidaten für eine Kapitänsschleife.