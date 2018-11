Österreich siegt zum Nations-League-Abschluss

Warum Österreichs Antreten im Windsor Park von Belfast nicht nur ein Fall für die Freunde nackter Statistik war? Weil ein Erfolg die Chancen erhöht hätte, als Vorzugsschüler unter den Gruppenzweiten vielleicht doch noch in das Play-off der Nations League zu rutschen? Zahlenspiele und im Kaffeesud lesen. Vom Abstieg war ohnehin keine Rede mehr.

Österreich kam nach Belfast, um das Länderspieljahr 2018 vor allem zu einem positivem Abschluss zu bringen und die von der UEFA ausgesetzte Siegesprämie in der Höhe von 1,5 Millionen Euro zu kassieren. Immerhin. Aber was vorerst tatsächlich geschah: eine Mannschaft, die in 45 Minuten so ziemlich alles vermissen ließ, schon in Ansätzen den Willen, gewinnen zu wollen. Am Ende sollte man doch als glücklicher Sieger vom Platz gehen.