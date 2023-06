Österreich in Belgien: Ein Malheur kann die Zuversicht nicht stoppen

Reibungslos war die Vorbereitung auf das dritte Spiel der EM-Qualifikation der Gruppe F am Samstag (20.45 Uhr/live auf ORF1) gegen Belgien in Brüssel vonstatten gegangen. Bis am Freitag in der Früh. Das Flugzeug, das Österreichs Nationalteam von Linz nach Brüssel hätte bringen sollen, meldete Defekt an, daher verzögerte sich die Abreise um fünf Stunden. Mit einer neuen Maschine trudelten Teamchef Ralf Rangnick und Spieler erst gegen Abend in Belgiens Hauptstadt ein.