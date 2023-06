Österreich gegen Belgien: Schlager steht im Tor, Laimer fällt aus

Die Nummer 1 für das Schlüsselspiel in Brüssel steht fest: Alexander Schlager wird Österreichs Tor gegen Belgien am Samstag in der EM-Qualifikation hüten.

Der frühere LASK-Kapitän hatte in den letzten Runden seinen Stammplatz in Linz verloren und wird als Ersatzgoalie nach Salzburg wechseln. Aktuell sehen die ÖFB-Verantwortlichen beim Salzburger wie vom KURIER berichtet aber die größten Vorteile.

Die Torhüter Hedl, Pentz und Bachmann müssen sich somit mit einem Platz auf der Ersatzbank oder der Tribüne zufrieden geben.