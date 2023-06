Fehlstart des ÖFB-Nationalteams in die Woche der Wahrheit

Die Anreise der Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Brüssel gegen Belgien ist von technischen Problemen beeinträchtigt. Österreichs Stars sind eben am Boden geblieben.

Fliegertausch

Da das Flugzeug nicht einsatzbereit war, musste das ÖFB-Team am Freitag einen anderen Flieger nehmen.