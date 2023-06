Nummer eins im ÖFB-Team? Was für Alex Schlager spricht

Offensives Mitspielen sei gefragt, so Gspurning. "Ja, das ist meine Philosophie und wir denken auch beim Nationalteam insgesamt so", sagt der gebürtige Grazer. "Das sind einfach die modernen Anforderungen im Tormannspiel. Man kann sich dem nicht mehr verwehren." Attribute, die in der Spielweise von Alex Schlager und Patrick Pentz zu finden sind? "Wenn Sie das so interpretieren wollen, okay", schmunzelt Gspurning.

Gegen Pentz spricht die mangelnde Spielpraxis. Der Leverkusen-Reservist stand zuletzt im September 2022 bei Stade Reims in Frankreich im Tor. Schlager absolvierte in dieser Saison immerhin 25 Ligaspiele für den LASK, sein letztes im Mai.

Gegen den talentierten 22-jährigen Rapidler Niklas Hedl spricht der Rückstand an Erfahrung im Vergleich zum um fünf Jahre älteren Alexander Schlager. Watford-Legionär Bachmann stand zuletzt im März nicht im Kader. Unwahrscheinlich, dass er plötzlich Nummer eins ist.