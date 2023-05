Hodenkrebs: Schockdiagnose für ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner

Am 16. April stand Heinz Lindner zuletzt im Tor des FC Sion. Seither ist der 32-Jährige mit einem Mittelhandbruch außer Gefecht gesetzt. Dass an eine Rückkehr auf den Fußballplatz im Moment nicht zu denken ist, hat allerdings einen anderen Grund. Wie der Oberösterreicher am Dienstag via Instagram bekanntgab, erhielt er vor wenigen Wochen eine Schockdiagnose.

"Vor kurzem wurde bei mir ein Tumor im linken Hoden entdeckt. (...) Der bösartige Tumor wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und hatte noch nicht gestreut. Ich habe mich dazu entschlossen, offen und ehrlich mit meiner Erkrankung umzugehen", schreibt Lindner.