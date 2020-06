Hosiner: "Das war ein riesiger Schock für mich"

Burgenland

Ich bin derzeit in meinem Elternhaus im. Mein Vater fährt mich zwei bis drei Mal pro Woche zur Reha nach. Die Wundheilung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Viel kann ich sonst nicht tun derzeit. Ich lieg’ im Bett, beweg’ mich nicht viel und schau, dass die Nacht vorüber geht. Ich kann auch nur auf wenigen Positionen liegen und muss den Bauch entlasten.

Absolvieren Sie die komplette Reha in Österreich?

In zwei Wochen geht es zu Mike Steverding, dem Physiotherapeuten des österreichischen Nationalteams, nach Karlsruhe. Dort werde ich dann den Rest der Reha machen.

Werden Sie wieder vollständig gesund werden und auch wieder Fußball spielen können?

Davon gehe ich aus. Die Ärzte sind positiv, ich bekomme überall grünes Licht. Keiner sagt, dass ich in meiner körperlichen Fitness eingeschränkt sein werde. Ich bin sehr positiv, weiß aber, dass ich einiges aufzuholen habe.

Welche Ziele haben Sie diesbezüglich?

Ich will im Sommer wieder vollständig gesund und fit sein und in der Vorbereitung auf die neue Saison mit Stade Rennes in Frankreich voll angreifen. Sollte es ein paar Wochen länger dauern, ist das natürlich auch nicht tragisch. Wichtig ist, dass alles wieder so wird wie vorher.

Haben Sie noch Schmerzen?

Viel schlimmer war die Zeit vor der Operation und die ein, zwei Tage danach. Mittlerweile geht es. Das Schlimmste hab ich hinter mir. Es sind zwar noch Schmerzen da, aber es ist um einiges erträglicher als der psychische Schmerz, auf das Ergebnis der Untersuchung zu warten.