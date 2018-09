Österreich feiert 2:0-Sieg im Testspiel gegen Schweden

Das treue Publikum sah, wie Österreichs Teamchef Franco Foda gegen die Schweden auf die Formel 3-4-2-1 setzte mit Alaba und Arnautovic als Flügelzange auf der linken Seite und Burgstaller als Spitze. Mit links ging Österreich auch in Führung, eine Alaba-Flanke faustete Schweden-Goalie Nordfeldt auf den von Burgstaller bedrängten Helander, der zum 1:0 für Österreich traf (11.).

Schweden-Trainer Janne Andersson steckte sein Aufgebot zunächst in den zweiten Anzug. Nur zwei Spieler (Krafth und Thelin) stammten aus jener Elf, die sich gegen England im Viertelfinale sehr ehrenvoll aus dem WM-Turnier verabschiedet hatte. Von Schweden drohte auf dem Feld wenig Gefahr, Lindner hatte vor der Pause nur bei zwei Fernschüssen seine Hände im Spiel.

Festgelaufen

Den Österreichern fehlte beim erhofften Umschalten in die Offensive öfters die gewünschte Geschwindigkeit, wobei sich die zumindest kompakt auftretenden Schweden beim freundschaftlichen Tanz als undankbarer Partner erwiesen. Auf der Suche nach Lücken im engmaschigen schwedischen Defensivkorsett wurde man nämlich nur selten wirklich fündig.

Flüssig vorgetragene Kombinationen stockten meist vor des Gegners Strafraum. Alaba versuchte es einmal aus der Ferne, allerdings ohne Nachdruck. So endete die erste Halbzeit mit einem 1:0. Nicht unverdient zwar, aber doch in die Rubrik Zufallsprodukt einzuordnen. Und so blieb vorerst vor allem der auf’s Feld stürmende Flitzer in Erinnerung, der im Laufschritt kläglich daran scheiterte, seine mutmaßlich türkische Fahne zur Entfaltung zu bringen.

Freigespielt

Mehr Zielstrebigkeit war nach dem Wechsel zu bemerken. Zunächst durfte wieder Lindner seine ganze Torhüter-Kunst aufbieten, als er einen Schuss von Rohden parierte. Temporeiche Angriffe führten auch bei den Österreichern zu Chancen, doch den Schüssen von Zulj und Schöpf fehlte es an Präzision. Nicht so dem punktgenauen Versuch von Österreichs Auffälligsten neben Lindner, David Alaba, der ins lange Eck zum 2:0 traf (64.). Arnautovic leistete mit einem energischen Durchbruch über links die Vorarbeit.

Am Dienstag wird sich Fodas Mannschaft zum Auftakt in der Nations League steigern müssen, um in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina keine Überraschung zu erleben. Das sollte gelingen, denn immerhin wurde die Generalprobe letztlich ungefährdet gewonnen, die gleichzeitig eine Premiere in der Generali Arena war.