Österreich bei der EM: Vom Traum gegen Deutschland bis zum Horrorlos

150 Tage sind es noch bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni in München. Die Deutschen als Veranstalter werden in der Arena der Bayern den Auftakt machen. Doch gegen wen – das ist hier die Frage.

Viele Fans in Österreich hoffen nach dem 2:0-Sieg des ÖFB-Teams gegen den großen Nachbarn auf ein erneutes Spiel gegen Deutschland und träumen gar von einem weiteren Sieg – um dem Lieblingsfeind gleich zum Auftakt der Heim-EM die Suppe zu versalzen.