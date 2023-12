Österreich und die Töpfe: Alle Fragen und Antworten zur EM-Auslosung

Wer kämpft um die verbliebenen drei EM-Startplätze?

Play-off-Sieger A ermitteln im März 2024 Polen, Wales, Finnland und Estland. Play-off-Sieger B machen Israel, Bosnien-Herzegowina, Island und die Ukraine unter sich aus. Aus Play-off-Pfad C sind Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg die Kandidaten.

Es werden jeweils Turniere mit Halbfinale und Finale gespielt. Im Halbfinale haben die in der Nations League besser platzierten Teams Heimrecht. Das Heimrecht für die drei Finalspiele wurde ausgelost.

Wie läuft die Auslosung ab?

Deutschland ist als A1 gesetzt, bestreitet das Eröffnungsspiel in München und die weiteren beiden Gruppenpartien in Stuttgart und Frankfurt. Zuerst wird Topf eins ausgelost. Das zuerst geloste Team geht in Gruppe B, das folgende in Gruppe C und so weiter.

Es gibt dann eine Auslosung der Position in der Gruppe. Anders als bei früheren Auslosungen werden diese Teams nicht automatisch als Gruppenkopf gesetzt. Die gesetzten Teams wie Frankreich oder Spanien können also beispielsweise auch B3 oder F4 sein.