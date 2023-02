ÖFB-Torhüter Lindner wird nun vom eigenen Präsidenten trainiert

Am Mittwoch empfängt Sion im Schweizer Cup-Viertelfinale Titelverteidiger Lugano, am Sonntag treffen sich die Vereine in der Meisterschaft erneut. Lindner stand beim Vorletzten der Tabelle in allen bisherigen 22 Runden im Tor.

14-monatige Sperre

Christian Constantin ist in der Szene bekannt für seine exzentrische und impulsive Art. Vor einigen Jahren sorgte er für einen Skandal, nachdem er einen TV-Experten geschlagen und getreten hatte. Der xx-Jährige wurde daraufhin mit einer Funktionssperre von 14 Monaten belegt und musste 87.000 Euro zahlen. Auch sein Sohn, der in Sion als Sportchef arbeitet, war in den Vorfall verwickelt.