ÖFB-Torfrau Zinsberger: "Geduld ist nicht meine Stärke"

Sie haben 2017 bei der EM mit Österreich für Furore gesorgt. Ist die Euphorie bei den Menschen verflogen? Kennt man Sie noch auf der Straße?

Die Euphorie 2017 war enorm, mit damals ist das heute sicher nicht mehr zu vergleichen. Aber der EM-Erfolg hat den Frauenfußball auf ein anderes Level in Österreich gehoben. In der Heimat werde ich nach wie vor regelmäßig erkannt und angesprochen. Ich finde es toll, dass die Leute sich so sehr für unseren Sport begeistern. Manchmal bekomme ich mit, dass sich jemand nicht traut, auf mich zuzugehen. Dazu will ich sagen: Mir macht das echt nichts aus. Ich beiße nicht, man kann mich immer anreden. Nur vielleicht nicht gerade in einer Umkleidekabine, was auch schon mal vorgekommen ist.

Sie wirken unverfälscht. Mit der Aussage, keine Rakete im Hinterteil zu haben, haben Sie für Aufsehen und Lacher gesorgt. Werden Sie diese Offenheit beibehalten?

Damals haben wir ganz schlecht gegen Wolfsburg gespielt, ein dummes Gegentor bekommen und eine 0:6-Schlappe kassiert. Auch in solchen Momenten gehört es zu unserem Job, sich zu stellen und vor die Medien und die TV-Kameras zu treten. Ich habe gesagt, was mir durch den Kopf geschossen ist. Ich bin so und werde auch weiterhin sagen, was ich denke.