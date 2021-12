ÖFB-Teamverteidiger Dragovic jubelt über Gruppensieg mit Roter Stern

Aleksandar Dragovic hat seinen Wechsel zu Roter Stern Belgrad noch keine Minute bereut. Beim Traditionsverein genießt der österreichische Teamverteidiger jene Wertschätzung, die er bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen allzu oft vermisst hat. Dazu feiert der 30-Jährige mit Roter Stern auch Erfolge auf dem internationalen Parkett.

Mit einem 1:1 auswärts gegen SC Braga fixierten die Serben am Donnerstag in der Europa League überraschend den Sieg in der Gruppe F. Roter Stern setzte sich vor den Portugiesen, FC Mydtjylland (DAN) und dem bulgarischen Vertreter Ludogorets durch und zog damit souverän in die K.o.-Phase der Europa League ein.