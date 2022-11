ÖFB-Teamspieler: „Wir müssen kreativer sein und mehr Risiko nehmen“

Am Tag nach dem 1:0-Sieg gegen Andorra wurde in Marbella trainiert und analysiert. Vor allem, warum es bis zur 87. Minute dauerte, ehe man den Abwehrriegel des Gegners knacken konnte. Spiele wie dieses blühen auch in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan oder Estland, wenngleich Teamchef Ralf Rangnick überzeugt ist, dass diese beiden Nationen Fußball spielen wollen. „Andorra wollte das nicht, sie haben schon in der ersten Hälfte auf Zeit gespielt.“ Er räumte aber auch ein, „dass wir nicht immer die richtigen Lösungen hatten. Ohne Dosenöffner ist es schwierig.“

Was Österreichs Team widerfuhr, ist kein rot-weiß-rotes Phänomen, schlag’ nach bei Deutschland, das gegen den Oman erst knapp vor Schluss das Goldtor erzielte. Was benötigt es also, um so einen passiven Gegner in die Knie zu zwingen wie beispielsweise einst beim 6:0 gegen Lettland in Salzburg unter Teamchef Franco Foda? Eine Spurensuche.