ÖFB-Teamspieler Seiwald geht freiwillig nach Leipzig

In den kommenden zwei Länderspielen in Linz wird er auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld aufgeboten, an seiner Seite fehlt allerdings sein gewohnter Partner Xaver Schlager, der verletzt passen muss. "Natürlich tut sein Ausfall weh. Aber wir haben mehrere Optionen auf dieser Position und werden das kompensieren."

Mit der Favoritenrolle gegen die vermeintlich kleinen Fußballnationen kann er gut leben. "Wir sind der Favorit, haben eine breite Brust, werden aber Aserbaidschan nicht unterschätzen", so Seiwald. "Es wird für uns ein Spiel mit vermehrten Ballbesitz, das bin ich von Salzburg aber gewohnt."