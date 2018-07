ÖFB-Teamspieler Prödl: „Es hat richtig weh getan“

Eines konnte sich Sebastian Prödl im Urlaub dann nicht nehmen lassen. Als England-Legionär das Semifinale der Three Lions gegen Kroatien in einem Londoner Pub zu verfolgen. „Für England war diese WM eine Riesensache“, erzählt der Teamverteidiger, der sich mit dem FC Watford gerade im Stanglwirt in Going auf die neue Premier-League-Saison vorbereitet. „Auch wenn die Engländer realistisch gesehen nie wirklich die Chance hatten, Weltmeister zu werden.“

KURIER: Wie haben Sie überhaupt die WM verfolgt? Mit Begeisterung? Mit Neugier? Vielleicht sogar mit Wehmut?

Sebastian Prödl: Ich gebe es ganz offen zu: Ich habe mich nicht so richtig für diese WM begeistern können, und ich habe mich dafür auch nicht begeistern wollen. Das war 2014 in Brasilien schon so, diesmal sogar noch ärger.

Ein Fußballer, den die WM kalt lässt. Woher kommt das?

Schon allein wegen der Tatsache, dass ich in einer Nationalmannschaft spiele, die eigentlich die Qualität hat, bei so einem Turnier dabei zu sein – aber eben leider doch nur in der Zuschauerrolle ist. Deshalb waren bei mir beim Zuschauen die Wehmut und die Sehnsucht viel größer als das Interesse an der WM. Ich habe es sogar ganz bewusst vermieden, mir viele Spiele anzusehen.

Wirklich?

Ja, der Schmerz war zu groß. In diesem Moment hat es mir richtig weh getan, nur Zuschauer zu sein. Ich hätte uns selbst gerne in Russland gesehen. Österreich hätte eigentlich dabei sein müssen.

Haben Sie von der WM trotzdem irgendwelche wichtigen Erkenntnisse gewonnen?

Was mich zum Beispiel so erstaunt hat: Man weiß heute ja praktisch alles über den Gegner. Alles ist digitalisiert, die Spieler werden per GPS verfolgt. Du kannst in Echtzeit die Daten abrufen, kennst die Passgeschwindigkeiten jedes einzelnen Fußballers, seine Laufwege, seine Stärken und Schwächen. Eigentlich ist der Fußball komplett gläsern geworden. Und trotzdem...

...und trotzdem?

Trotzdem gibt es Teams wie Frankreich oder auch Kroatien, die nicht leicht ausrechenbar sind. Was ich sagen will: Ich glaube, dass viele Favoriten auch deshalb so früh ausgeschieden sind, weil man von diesen Teams alles wusste. Weil sie bekannt waren für ihr typisches Spielsystem. Spanien, Deutschland, Argentinien, Portugal – Herbert Prohaska hat gemeint, dass sich diese Mannschaften alle auf ihren Superstar verlassen hätten. Ich bin der Meinung: All diese Teams hatten nur eine Variante, um zum Erfolg zu kommen. Das hat ihnen das Bein gebrochen.