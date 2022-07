ÖFB-Teamspieler Marco Friedl ist jetzt Kapitän von Werder Bremen

Steter Aufstieg

In der vergangenen Saison hatte der beim FC Bayern München ausgebildete Friedl maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Hanseaten. In der abgelaufenen Saison hat der mittlerweile zum türkischen Klub Antalyaspor abgewanderte Ömer Toprak die Bremer angeführt.

Und Friedl und Bremen schreiben das nächste Kapitel der österreichisch-hanseatischen Verbundenheit: Von 1997 bis 1999 war bereits Andreas Herzog der Kapitän von Werder, 2017 trug Zlatko Junuzovic die Schleife.