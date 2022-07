Ried in Hütteldorf: Für Rapid geht es um mehr als den Saisonstart

So schön haben sie es sich ausgedacht. So früh wie noch nie war der umgebaute Kader fertig, so viele Optionen wie noch nie sollte das Trainerteam haben. Alles, um einen extrem intensiven Sommer in eine Erfolgsgeschichte im Herbst verwandeln zu können. Und jetzt, nur ein Europacup-Heimspiel später, wird der Druck in Hütteldorf schon wieder spürbar.

Kann Rapid nach dem 0:0 in Danzig noch den Aufstieg in dritte Quali-Runde zur Conference League schaffen? Ist die rundum erneuerte Mannschaft zumindest bereit für den Heimstart in die Bundesliga gegen Ried (17 Uhr)? Nach der Nullnummer machen sich Zweifel breit.