Langsam und statisch: Ärger bei Rapid nach dem 0:0 gegen Gdansk

Nach der enttäuschenden Nullnummer zum Europacup-Auftakt ist der Ärger bei Rapid über die vergebenen Möglichkeiten deutlich zu spüren gewesen. „Fußball ist kein Wunschkonzert, zum Glück gibt es zwei Spiele“, sagte Bernhard Zimmermann nach dem torlosen Remis gegen Lechia Gdansk im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League am Donnerstag. Und der Angreifer kündigte direkt an: „Wir werden es im Rückspiel richten und dann eine Runde aufsteigen.“

Am kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) müssen die Hütteldorfer besonders vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger agieren. „Wir haben unser Ziel nicht erreicht“, betonte Trainer Ferdinand Feldhofer. „Wir wollten zuhause mindestens ein Tor erzielen und mit einer Führung nach Polen fliegen.“ Nun steht nach der Hitzeschlacht von Hütteldorf in der kommenden Woche direkt ein richtungsweisendes Auswärtsspiel auf dem Programm, zumal die erste von drei Quali-Hürden auf dem Weg in die Gruppenphase und damit zu den Europacup-Millionen keinesfalls die letzte sein soll.

Optimismus

Feldhofer war vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag (17.00 Uhr) gegen die SV Ried um Optimismus bemüht. Es habe sich nichts verändert, gerade die zweite Halbzeit habe deutlich gezeigt, „wie gut wir spielen können“, sagte der Coach. Es habe nur der Torerfolg gefehlt. „Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und dann wird das gut ausschauen“, ergänzte Zimmermann, der gemeinsam mit Rückkehrer Guido Burgstaller in der Offensive glücklos blieb.