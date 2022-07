Herzog-Comeback: "Den Oberg’scheiten kann ich nicht spielen"

Den Stress an der Seitenlinie erspart sich der Ex-Internationale künftig, er tauscht die Trainerbank mit dem Expertenstuhl. Wie er die neue, alte Rolle anlegen will? "Auf der einen Seite will ich es nicht zu kompliziert machen, viele Fans wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich möchte trotzdem, dass die Leute verstehen, was der Trainer für eine Idee gehabt hat." Klar sei aber auch, "dass ich die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen habe". Herzog: "Gerade jetzt direkt nach dem Abstieg kann und will ich sicher nicht den Oberg’scheiten spielen."

Keine Überraschungen

Auf keinen Fall fehlen dürfe ein Schuss Lockerheit. Auch der Spaß dürfe nicht zu kurz kommen. "So bin ich halt." Die Vorfreude auf den neuen Job ist jedenfalls groß, auch wenn sich schon jetzt das eine oder andere Problem auftut. "Wie man den neuen Franzosen bei Salzburg ausspricht, da muss mir mein Experten-Kollege Marc Janko noch helfen."