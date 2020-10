ÖFB-Teamchefin Fuhrmann plagen Verletzungssorgen

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 27. Oktober in Wr. Neustadt einige Verletzungssorgen. Fix nicht dabei sind Marie-Therese Höbinger (Turbine Potsdam) und Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten). Höbinger zog sich zuletzt in der Bundesliga einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Für Hickelsberger-Füller war die EM-Qualifikation nach ihrem in Kasachstan erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie schon beendet.

Während Lisa Makas nach mehrmonatiger Verletzungspause ins Aufgebot zurückkehrt, stehen hinter mehreren Stammspielerinnen Fragezeichen. Nur auf der Abrufliste sind Katharina Schiechtl (Werder Bremen), die erst kürzlich wieder ins Clubtraining eingestiegen ist, sowie Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt), die weiterhin an einer Blessur des rechten Fußes laboriert. Auch der Einsatz von Virginia Kirchberger (Eintracht Frankfurt) ist nach einer Oberschenkelverletzung ungewiss. Die Abwehrspielerin steigt in dieser Woche erstmals wieder ins Clubtraining ein.