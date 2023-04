ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sieht das Nationalteam auf einem guten Weg im Kampf um einen Startplatz bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach den Heimsiegen gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) folgen im Juni und im Herbst vier Spiele gegen Belgien und Schweden. "Wenn wir halbwegs alle Spieler zur Verfügung haben, dann kann diese Mannschaft gegen jeden Gegner nicht nur bestehen, sondern auch gewinnen", sagte 64-Jährige am Mittwoch in Innsbruck.