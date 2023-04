Rangnick über Homosexualität im Fußball: "Sind noch nicht so weit"

Ob ein Teamchef-Posten ein Fulltime-Job ist oder nicht? "Es hängt immer vom Teamchef selbst ab, was man daraus macht", sagte Rangnick. "Wir versuchen auch in anderen Bereichen den österreichischen Fußball weiterzubringen, sehen das schon als Fulltime-Job."

Homosexuelle Spieler?

Und zu guter Letzt ging es auch noch um die immer wieder gern gestellte Frage, ob Spieler denn in der Nacht vor den Spielen Sex haben dürfen. Rangnick winkte ab, die Nationalmannschaft sei vor den Spielen stets in Hotels untergebracht. "Das wird dort in Ermangelung der Frauen schon scheitern!"

Frauen? Das rief die Moderatoren auf den Plan. Es könnte ja auch jemand einen Mann lieben. Sie wollten von dem Fußball-Experten wissen, warum es so schwer ist, sich in der Fußballwelt als Homosexueller zu outen. Rangnick verwies auf das Buch des deutschen Ex-Weltmeisters Philipp Lahm, der darin keinem aktiven Spieler empfiehlt, sich zu outen, aus Angst vor der Reaktion der Fans. "Wir sind offensichtlich noch nicht ganz so weit, wie wir bei der WM mit der Regenbogenbinde getan haben", kommentiert Rangnick.