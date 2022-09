ÖFB-Team kämpft mit Lindner im Tor gegen den Abstieg

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft kämpft am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien gegen den Nations-League-Abstieg. Die ÖFB-Auswahl benötigt im letzten Gruppenspiel gegen den aktuellen Vizeweltmeister einen Sieg sowie im Parallelmatch in Kopenhagen einen Punktgewinn von Dänemark gegen Frankreich, um in der höchsten Liga zu bleiben. Die Kroaten wiederum wären mit einem Erfolg Erster und damit im Final Four um den Nations-League-Titel.

Das erste Duell endete im Juni in Osijek beim Debüt von Teamchef Ralf Rangnick mit einem 3:0 für Österreich. Der Sieg sei trotz Problemen in der Anfangsphase verdient gewesen, erklärte der ÖFB-Coach am Samstag auf der Abschluss-Pressekonferenz. In Osijek fehlte den Kroaten allerdings Tottenham-Star Ivan Perisic, Kapitän Luka Modric wurde erst nach dem dritten Tor der Österreicher eingewechselt.

Diesmal wird der Edeltechniker von Real Madrid von Beginn an erwartet. „Er ist nicht nur Stammspieler, sondern auch Leistungsträger beim Champions-League-Sieger. Das sagt alles“, meinte Rangnick. Modrics Clubkollege David Alaba musste beim 0:2 in Frankreich angeschlagen ausgewechselt werden, konnte aber das Samstag-Training mitmachen. Die Entscheidung, ob der Wiener am Sonntag dabei ist, fällt laut Rangnick spätestens am Spieltag. „Er fühlt sich gut und möchte unbedingt spielen. Aber das macht nur Sinn, wenn er bei 100 Prozent ist.“