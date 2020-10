ÖFB-Team: Drei Spiele, drei Siege und dennoch Luft nach oben

Angriff ist die beste Verteidigung. Ein Stehsatz, der jedoch für dieses ÖFB-Team wohl die beste Gebrauchsanweisung ist. Die Vielzahl an Spielern, die ihren Beruf in der Red-Bull-Schule erlernt haben, erfordert nahezu diesen Stil mit Angriffspressing. Franco Foda legt es gerne etwas anders an. In Halbzeit zwei gegen Nordirland agierte das Team zu passiv, in Ploiesti war es probat, tiefer zu verteidigen und den Gegner herauszulocken, weil die Rumänen Schwächen in der Rückwärtsbewegung offenbarten. Die Frage der Spielanlage wird auch im November wieder aktuell sein.