Auf Gin folgt Wodka: Arnautovic wird zum Schnapsbrenner

Diejenigen, die insgeheim gehofft hatten, dass Marko Arnautovic sein China-Abenteuer beenden und nach Europa zurückkehren könnte, wurden an diesem Donnerstag bitter enttäuscht. Mit einem Facebook-Countdown hat der ÖFB-Star in den letzten Tagen die Spannung hochgehalten, "Big News" angekündigt. Nun ist das Geheimnis gelüftet.

Der Teamstürmer präsentierte auf Facebook einen Zuwachs - in seinem Alkoholgeschäft. Ein Schnaps namens Arnautovic Premium Vodka gesellt sich zum Arnautovic Gin, der schon auf dem Markt ist. "Der Arnautovic Wodka war schon parallel zum Gin in Planung. Bei einem Wodka etwas Überragendes und Herausstechendes zu entwickeln war eine ganz besondere Herausforderung, die wir aber bestens gemeistert haben", freut sich der 31-Jährige in einem Krone-Interview.