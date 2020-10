ÖFB-Noten: Viel Gutes, aus dem einer aber hervorstach

Julian Baumgartlinger (3): Kämpfte wie ein Löwe, lief sehr viel, beging ein paar kleine Fehler, ein Schuss aus sehr guter Position fiel viel zu schwach aus.

Alessandro Schöpf (2): Brauchte einige Zeit, um wirklich auf Temperatur zu kommen und seine spielerische Qualität ins Treffen zu führen. Verließ immer wieder den Flügel, um zentral am Spielgeschehen teilzunehmen. Blieb in der entscheidenden Situation aber am Flügel, von wo er dann zum Sieg traf. Sein 5. Länderspieltor.