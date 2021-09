ÖFB-Star Sabitzer gegen Prohaska: Dünne Haut und dicke Lippe

Vor einer Woche hatte Marko Arnautovic im ORF-Sport am Sonntag die Kritik am Nationalteam kritisiert und speziell gegen zu Analytikern gewordene Ex-Spieler losgeledert. Am Mittwoch wollte er sich in eben dieser Rolle beim Pay-TV-Sender Sky selbst anlässlich des Champions-League-Schlagers Inter – Real Madrid vor Ort in Mailand versuchen. Und Co-Kommentator sein. Was ihm Bolognas Trainer untersagte. Mit der Begründung, dass EIN Auftritt allein im Mailänder Meazza-Stadion wohl genüge. Und den hat Arnautovic am Sonntag mit Bologna gegen Inter vor sich.

Immerhin sorgte Arnautovic per Video-Zuschaltung bei Sky für eine bemerkenswerte Aussage über seinen Spezl David Alaba, der konträr dazu kurz später als Reals zentraler Abwehrchef im Meazza einlief. "Auch wenn’s David net gern hört. Am stärksten ist er als linker Verteidiger."