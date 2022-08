Arnautovic zu Manchester United? Yes, he can!

Manchester United will Marko Arnautovic. Meldungen wie diese werden meist ebenso schnell wieder weggelächelt, wie sie entstehen. Diesmal nicht. Die Verwunderung im Umfeld des Klubs ist – oberflächlich betrachtet – natürlich nachvollziehbar. Was will einer der größten Klubs der Welt mit einem Österreicher, der in großen Ligen bisher nur für mittelgroße Klubs wie Bremen, Stoke, West Ham oder eben Bologna gekickt hat, zum Abkassieren nach China gegangen ist und mit seinen 33 Jahren wenig entwicklungsfähig ist?

Eine mögliche Antwort: Entwickelt hat sich Marko Arnautovic nachweislich. In seiner kreativen Persönlichkeit, die ihn in jungen Jahren vorrangig abseits des grünen Rasens in die Schlagzeilen gebracht hat und damit verbunden auch als Fußballprofi.