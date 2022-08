Manchester United jagt ÖFB-Star Arnautovic: Bologna lehnt Angebot ab

Dieses wurde allerdings Medienberichten zufolge von Bologna abgelehnt. Berater Danijel Arnautovic meint dazu zum KURIER: "Es stimmt, dass es ein Angebot von einem namhaften Verein gibt. Ich bin im Austausch mit Bologna, ob sich das realisieren lässt."

Den Namen des Vereins wollte der Bruder des Stürmers nicht nennen. Marko Arnautovic jedenfalls steht noch zwei Jahre, bis zum Sommer 2024, in Bologna unter Vertrag. Der 102-fache-Teamspieler kam vor einem Jahr aus China in die Region Emilia-Romagna und wurde beim Traditionsklub sofort zum Liebling der Fans. 14 Saisontore in seinem ersten Jahr bei einem Mittelständler dürften das Interesse am 34-Jährigen geweckt haben.