Arnautovic schießt Bologna mit einem Doppelpack zum Sieg

Marko Arnautovic mutierte am Montagabend zum Matchwinner des FC Bologna. Der Wiener erzielte beim 2:0-Sieg gegen Sampdoria Genua beide Tore.

Arnautovic traf in Minute 61 zum 1:0, danach die Latte (70.) und in Minute 76 zum 2:0. Der 32-Jährige hält nun damit bei bei elf Saisontoren in der Serie A.

Einen Doppelpack erzielte er bereits im Februar, damals hatte der ÖFB-Teamspieler beim 2:1-Sieg gegen Spezia beide Treffer erzielt. Bologna liegt in der Serie A nun auf Platz zwölf.