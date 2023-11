Rangnick plant die EURO: "Brauchen Gegner, die Sinn machen"

Für den Lehrgang Ende März ist ein Trainingslager entweder in Windischgarsten in Oberösterreich oder gar in Spanien geplant. Beide Standorte kennt man nur zu Gut. Wohin es geht, liegt letztlich an den möglichen Testspielgegnern, die man für den jeweiligen Zeitraum gewinnen kann. Dabei gilt es allerdings noch abzuwarten. Am 2. Dezember erfolgt in Hamburg die EM-Auslosung. Gegen einen Endrunden-Gegner wird man freilich kein Testspiel bestreiten.

Interne Diskussion

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag klargemacht, welche Art von Gegner er sich für die Vorbereitung nicht nur wünscht, sondern fest einplant. "Ich meine das nicht despektierlich, aber dass wir bei der EM auf Gegner treffen, die in erster Linie in eigenes Tor verteidigen, ist unwahrscheinlich. Damit macht es für mich auch keinen Sinn, im Vorfeld ein Testspiel gegen eine Nation zu bestreiten, die froh ist, wenn es lange 0:0 steht."