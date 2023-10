EM-Quali live: So steht es bei Aserbaidschan gegen Österreich

Österreichs Fußball-Nationalteam will über die Ziellinie. Das Ticket für die EM 2024 in Deutschland liegt am Montag (18.00 Uhr) in Baku bereit. Mit einem Sieg gegen Aserbaidschan wäre das ÖFB-Team unabhängig von allen anderen Ergebnissen durch. Die Österreicher traten die Reise ans Kaspische Meer trotz ihrer langen Ausfallsliste als klarer Favorit an.