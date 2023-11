Von Hartberg ins ÖFB-Team: Rangnick nominiert Stürmer Entrup

"Bei Maximilian Entrup ist es so: Er hat in dieser Saison enorm aufgezeigt. Acht Tore in acht Spielen, das musst du auch in der österreichischen Liga erst einmal schaffen. Dazu ist er ein Spielertyp, den wir so nicht haben, der durch viele Sprints in die Tiefe ins Spiel kommt", begründet Rangnick seine Entscheidung.

Mit LASK-Torhüter Tobias Lawal hat der Teamchef noch einen zweiten Debütanten nominiert. Anstelle des 23-Jährigen ist Rapid-Goalie Niklas Hedl diesmal nicht dabei.