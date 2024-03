Wer jetzt bei Rangnick um sein EM-Leiberl rennen muss

Und dennoch wird der 65-Jährige um harte Personalentscheidungen nicht herumkommen. Eine solche könnte Florian Kainz vom 1. FC Köln treffen. Der 31-Jährige ist nicht nur Kapitän eines Klubs der deutschen Bundesliga, sondern kam auch in fünf von zehn EM-Qualifikationsspielen zum Einsatz und erzielte ein unglaublich wichtiges Tor.

Als die Österreicher vor einem Jahr in Linz gegen Estland mit 0:1 zurücklagen, kam Kainz in Minute 61 ins Spiel und erzielte sieben Minuten später den Ausgleich. Österreich gewann noch 2:1 und verhinderte einen Fehlstart in die Qualifikation. Diesmal war der Steirer erstmals seit November 2022 nicht im Teamkader, und ein Comeback scheint nur bei weiteren Ausfällen realistisch.