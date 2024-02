ÖFB-Teamchef Rangnick: "Alaba zu ersetzen wird brutal schwer"

Die Tage die wir haben sind wirklich sehr eng bemessen, wie ein Kurztrainingslager. Da kommt es dann auf die Qualität an. Wir stellen jeden Lehrgang unter ein gewisses Motto, zeigen den Spielern zu Beginn immer ein Video, wo wir an gewisse Dinge erinnern, die uns auszeichnen sollen. Da geht es nicht nur um die Art, wie wir Fußball spielen wollen, sondern auch um andere Werte.

David war bisher von so schweren Verletzungen verschont geblieben, für ihn war das eine neue Erfahrung. Wir haben uns kürzlich bei ihm zuhause in Kirchberg in Tirol getroffen. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich nicht ausgeht. Ihn zu ersetzen, vor allem als Führungsspieler, wird brutal schwierig.

… über seinen kreativen Motivations-Ansatz:

Österreich ist das Land der Berge, der Seen und auch irgendwie des Kletterns. Ich war zu Beginn meiner Amtszeit in Österreich mit meinen Assistenten in zehn verschiedenen Obi-Läden. Da haben wir dann 70 Karabinerhaken gekauft und sie mit den Namen der Spieler gravieren lassen und dem Datum der EURO. Die haben wir den Spielern überreicht. Ich selbst benutze ihn als Schlüsselanhänger, so hat jeder Spieler ständig eine Erinnerung an unser gemeinsames Ziel im Kopf.

… über die Art und Weise, wie er Inhalte vermittelt:

Ich bin ja Sprachwissenschaftler, deshalb glaube ich sehr stark an die Macht und Kraft der Sprache und eben auch an die Körpersprache. Wichtig ist, dass das, was zum Ausdruck bringst auch Deckungsgleich ist mit dem was du non verbal ausdrückst.