Sieben Stürmer im Rapid-Kader: Wer im Sommer die besten Karten hat

Im Jänner verpflichtet und vorerst an die Vienna verliehen wurde Noah Bischof. Der U-21-Teamstürmer debütierte im 4-3-3 des Zweitligisten rechts vorne, ist aber im Zentrum am besten aufgehoben und will sich für einen Kaderplatz in Hütteldorf aufdrängen.

Neuer Anlauf für Duo?

Zurück kommen wird Ferdy Druijf, der sich bei Zwolle in der niederländischen Heimat nach fünf Toren in 15 Pflichtspielen schwer am Knie verletzt hat. Die Saison ist für den verletzungsanfälligen 26-Jährigen beendet.