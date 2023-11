Rangnick sieht Red-Bull-Arena als Vorbild für das Happel-Stadion

"Dieses wunderbare Stadion müsste zeitgemäß umgebaut werden. Man könnte mit Rücksicht auf den Denkmalschutz die Fassade bewahren, aber innen alles neu gestalten, ähnlich wie es zum Beispiel in Leipzig gelungen ist. Dann hätte Wien eine moderne Event-Arena für große Fußballspiele, aber auch für Megakonzerte", sagte Rangnick. Dafür bedürfe aber des Schulterschlusses mit Investoren. In Leipzig ist die Red-Bull-Arena in das frühere Zentralstadion hineingebaut worden.

➤ Mehr lesen: Wie das Ernst-Happel-Stadion revitalisiert werden könnte

Im Ernst-Happel-Stadion spielt Österreich am heutigen Dienstag-Abend gegen die deutsche Nationalmannschaft.