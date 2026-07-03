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„Keine Chance für Spielverderber“: So sieht die Welt Österreichs WM-Aus
Spanien feiert den 3:0-Sieg über Österreich als Befreiungsschlag - und die internationale Presse ist sich einig: Der Europameister ist Titelfavorit. Was Bild, Süddeutsche, New York Times und Co. über Österreichs WM-Aus schreiben.
70.492 Zuschauer im ausverkauften SoFi-Stadium in Los Angeles, 65 Prozent Ballbesitz für Spanien, 28 Torschüsse gegen fünf, ein Expected-Goals-Wert von 2,84 zu 0,32 - die Statistiken erzählen dieselbe Geschichte wie das Ergebnis.
Österreichs WM-Abenteuer endete im Sechzehntelfinale mit einem 0:3 gegen die „Furia Roja“, und die internationale Presse ließ kaum einen Zweifel daran, wer der verdiente Sieger war. Der Tenor ist einhellig: Spanien hat seinen Titelanspruch eindrucksvoll untermauert.
Deutschland: „Der nächste Deutsche muss die Koffer packen“
- Bild: „Rangnick fährt rein und fliegt raus! Vor dem Anpfiff fährt der ÖFB-Coach noch mit einem Golfcart ins SoFi Stadium - Hintergrund sind mehrere Operationen am Sprunggelenk. Spanien ist zu stark für Österreich. Damit muss nach dem Aus der deutschen Mannschaft der nächste Deutsche seine Koffer packen.“
- Süddeutsche Zeitung: „Keine Chance für Spielverderber. Spanien lässt sich von der Taktik der Österreicher, die vor allem dem Gegner die Freude am Fußball nehmen wollen, nicht beirren. Beim dritten Gegentor stand Alaba vor dem eigenen Strafraum, Hände in den Hüften und mit dem Blick, den nur Österreicher so wunderbar resigniert hinkriegen: Bist deppert, sind die gut! Kannst nix machen.“
- Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Souveräne Spanier schlagen Österreich deutlich. Der Erfolg war nie gefährdet. Torhüter Unai Simon knackte nebenbei einen Rekord: WM-übergreifend blieb niemand so lange ohne Gegentor wie Spaniens Keeper, der letztmals 2022 in Katar hinter sich greifen musste. Österreichs Zeit bei der WM lief ab.“
Spanien: „Mit gutem Fußball zermalmt“
- Marca: „'Showtime' in Los Angeles. Mit Freude, gutem Fußball und Charisma zermalmt Spanien Österreich und erobert seinen Status als Titelanwärter zurück. Das spanische Spiel hebelte Österreich aus, eine Mannschaft, die mehr Kampfgeist als Spielstärke besitzt. Die spanische Leistung hätte mehr Tore verdient gehabt.“
- AS: „Das ist Hollywood. Spanien zeigt in Los Angeles seine beste Leistung bei der Weltmeisterschaft. Tore von Oyarzabal (zwei) und Porro sowie ein Rekord der Ungeschlagenheit für Unai Simon.“
- Sport: „Spanien besiegt Österreich deutlich. Die Nationalmannschaft war klar überlegen, mit einem torgefährlichen Oyarzabal und einem Cucurella, der mit zwei Vorlagen wie ein weiterer Flügelstürmer agierte.“
- Mundo Deportivo: „Ein souveränes Spanien bricht den Fluch und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Nach 16 Jahren schaffte Spanien den Einzug in die nächste Runde - in einem Spiel, das es von Beginn an dominierte.“
- El País: Hatte vor dem Spiel noch vom „verlorenen K.o.-Gedächtnis“ Spaniens geschrieben. Nach 90 Minuten war von einem „überzeugenden Sieg der Mannschaft von De la Fuente“ die Rede - die Selección sei „über Österreich hinweggewalzt“.
USA: Spanien als Frankreichs größter Herausforderer
- ESPN: „Das war Einbahnstraßen-Fußball in Los Angeles.“ Der Sender listet die erdrückenden Zahlen auf: 65 Prozent Ballbesitz, 28 Torschüsse, xG-Wert von 2,80 zu 0,49. Auffälligster Spieler sei Lamine Yamal gewesen, der mit vier Torschüssen Spaniens Offensive anführte, aber ohne eigenen Treffer blieb.
- CBS Sports: „Ihr erster K.o.-Sieg bei einer WM seit 16 Jahren!“ CBS erinnert daran, dass Spanien seit dem WM-Titel 2010 kein K.o.-Spiel mehr gewonnen hatte. Die erhoffte Sensation von Rangnicks Team blieb aus, für den Sender ist Spanien nun der „Turnierfavorit“.
- New York Times: „Spanien saust in die Runde der letzten 16. Dieses Team fängt an, sich so zu präsentieren, als wäre es Frankreichs einziger echter Herausforderer auf den Weltmeistertitel.“
Italien: Lob für Schlager, Bewunderung für Yamal
- Gazzetta dello Sport: „Spanien steigt ohne ein Tor von Lamine Yamal auf. Die Iberer sind die wahren Herausforderer der Franzosen. Sie fegten Rangnicks hochorganisiertes Österreich mit dem gleichen überzeugenden Ergebnis vom Platz, das Mbappé und Co. Schweden beschert hatten.“
- Sky Sport Italia: Schwärmt vom 18-jährigen Yamal und hebt hervor, dass Österreichs Keeper Alexander Schlager mit mehreren starken Paraden ein noch höheres Ergebnis verhinderte.
- Corriere dello Sport: Würdigt David Alaba, der bei einem Yamal-Abschluss kurz vor der Linie rettete und das dritte Tor zunächst verhinderte.
Großbritannien: Frankreichs größte Bedrohung
- The Telegraph: „Spanien beweist, dass es Frankreichs größte Bedrohung auf dem Weg zum WM-Titel sein kann.“
Schweiz: Arnautovic verabschiedet sich
- Tagesanzeiger: „Spanien lässt Österreich in einem einseitigen WM-Sechzehntelfinale keine Chance.“
- Blick: „Rekordspieler verkündet mit bewegter Stimme seinen ÖFB-Rücktritt. Zwei Tore erzielte Marko Arnautovic bei der WM 2026. Nach der 0:3-Niederlage beendet der 37-Jährige seine internationale Karriere.“
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