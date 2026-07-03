„Keine Chance für Spielverderber“: So sieht die Welt Österreichs WM-Aus

70.492 Zuschauer im ausverkauften SoFi-Stadium in Los Angeles, 65 Prozent Ballbesitz für Spanien, 28 Torschüsse gegen fünf, ein Expected-Goals-Wert von 2,84 zu 0,32 - die Statistiken erzählen dieselbe Geschichte wie das Ergebnis.

Österreichs WM-Abenteuer endete im Sechzehntelfinale mit einem 0:3 gegen die „Furia Roja“, und die internationale Presse ließ kaum einen Zweifel daran, wer der verdiente Sieger war. Der Tenor ist einhellig: Spanien hat seinen Titelanspruch eindrucksvoll untermauert.