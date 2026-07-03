Bestnote für einen Österreicher, einer ist gegen Spanien durchgefallen

Alexander Schlager, Note 1 Wirkte sehr aufmerksam von Beginn an mit einem guten Timing beim Herauslaufen und hatte nur einmal großes Glück beim aberkannten Tor, als er gegen Cubarsi erstmals bei dieser WM eine Unsicherheit zeigte. Kurz darauf war er aber gleich wieder hellwach, tauchte stark ab, parierte den Schuss von Oyarzabal und rettete vor der Pause noch einmal in höchster Not gegen Yamal. Bei den Gegentoren ohne Chance, verhinderte Schlimmeres. Stefan Posch, Note 4 Zunächst mutiger als zuletzt, wenn er nach vorne attackierte, rettete dann in höchster Not gegen Olmo und vertändelte im Konter wiederum einen Ball in aussichtsreicher Position. War insgesamt mit so viel Defensivarbeit beschäftigt, dass nach vorne wenig ging, und war mit Fortlauf der Partie in den Zweikämpfen meist zweiter Sieger.

Kevin Danso, Note 2 Hatte einen guten Start in die Partie, ließ Olmo mit einem Haken aussteigen, grätschte erfolgreich gegen Baena und blockte einen Schuss von Olmo. Konnte durch seine athletischen Fähigkeiten bis zum Schluss einige Situationen klären. David Alaba, Note 3 Mit seinem Mut im Spielaufbau meinte es der Kapitän zu Beginn zwei Mal zu gut. Zwei seiner Aufbaupässe führten zu Gegenstößen der Spanier. Ließ sich in Folge dennoch seine Klasse anmerken, indem er auch unter Druck immer wieder Bälle forderte und spielerische Lösungen anstrebte und nach vorne spielte. Rettete am Schluss auf der Linie. Konrad Laimer, Note 2 Bei der Mammutaufgabe gegen Lamine Yamal gab es von Beginn an Erfolgserlebnisse für ihn. Stets aggressiv, kassierte er einmal ein Gurkerl, besserte dann aber wieder aufgrund seiner Schnelligkeit aus. Nach vorne konnte er sich mit diesem Gegenspieler im Rücken nicht so frei entfalten. Wechselte dann nach rechts und stemmte sich bis zum Schluss mit vielen Sprints nach vorne gegen das Aus.

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Nicolas Seiwald, Note 4 Sein Ballverlust gegen Lamine Yamal leitete die erste Chance der Spanier ein. Fand dann aber besser in die Partie, als Xaver Schlager neben ihm war, hatte mit Ball aber auch wenige Erfolgserlebnisse. Xaver Schlager, Note 4 Bei ihm wechselten Licht und Schatten im Spiel. Hatte zunächst super Momente im Pressing, verlor dann aber wie zuletzt zu leicht den Ball. Vor dem 1:0 stand er zu tief, attackierte nicht nach vorne auf Pedri, der das Tor einleiten konnte.

Romano Schmid, Note 4 Biss sich sofort in die Partie mit viel Aufwand, den er betrieb. Ein, zwei mögliche Konter über seine Seite wurden im Keim erstickt, konnte sich bis zur Auswechslung kaum in Szene setzen. Paul Wanner, Note 4 Unter dem Druck der Spanier hatte er erste Halbzeit wenige Ballaktionen. Wechselte zur Halbzeit vom offensiven ins zentrale Mittelfeld und sah auch dort wenig Land an diesem Tag. Marcel Sabitzer, Note 3 Anders als zuletzt gegen Algerien war er sofort im Spiel, weil er gleich zwei gute Bälle von seinen Kollegen bekam. Unter dem Druck der Spanier konnte aber auch der dann keine Akzente setzen, bis zur Flanke auf Kalajdzic, die ihn wieder ins Spiel zurückbrachte.

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Michael Gregoritsch, Note 4 Schwerer Job in der Spitze, wo er sich wie immer aufrieb und von den Österreichern mit langen Bällen gesucht wurde. Nur selten konnte er diese unter Druck verarbeiten, weshalb es mitunter kaum Entlastung für die Österreicher gab. Florian Grillitsch, Note 4 Er sollte Ballsicherheit ins Zentrum bringen und damit für Entlastung sorgen, was allerdings nur selten

gelang.