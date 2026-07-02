Österreich gegen Spanien live: Der Ticker zum WM-Spiel

Buenas Tardes zum Liveticker des KURIER. Die Flasche Rioja ist hoffentlich bereits geköpft, die Paella schmurgelt seit Ewigkeiten - dann ist eigentlich alles angerichtet für das Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich. Wir vom KURIER werden das Match in unserem Liveticker genau verfolgen und analysieren. Gemeinsam mit den beiden Kollegen in den USA, die immer wieder ihre Eindrücke vor Ort schildern. Lassen wir den Abend beginnen.....