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Fußball-WM 2026

Österreich gegen Spanien live: Der Ticker zum WM-Spiel

Erstmals seit 72 Jahren steht Österreich wieder in einer K.-o.-Runde bei einer WM. Um 21 Uhr (live ServusTV) trifft man im Sechzehntelfinale auf Spanien. Verfolgen Sie das Spiel im KURIER-Livetickter.
02.07.2026, 19:00

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FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria

Mit dem Last-Minute-Remis gegen Algerien qualifizierte sich Österreich in letzter Sekunde noch für das Sechzehntelfinale bei der WM 2026. Dort heißt der Gegner um 21 Uhr/live ServusTV) nun Spanien. Gegen den amtierenden Europameister ist das ÖFB-Team klarer Außenseiter. Aber: Der Druck ist weg, die Erwartungen liegen bei Spanien.

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Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker:

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Liveticker: Österreich gegen Spanien

  • |Christoph Geiler

    Dann wollen wir einmal

    Buenas Tardes zum Liveticker des KURIER. Die Flasche Rioja ist hoffentlich bereits geköpft, die Paella schmurgelt seit Ewigkeiten - dann ist eigentlich alles angerichtet für das Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich. Wir vom KURIER werden das Match in unserem Liveticker genau verfolgen und analysieren. Gemeinsam mit den beiden Kollegen in den USA, die  immer wieder ihre Eindrücke vor Ort schildern. Lassen wir den Abend beginnen.....

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