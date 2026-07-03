Rücktritte, Chancen, Nations League: Wie es fürs ÖFB-Team weitergeht

Die WM ist tot, hoch lebe die Nations League. So nüchtern das klingt, so positiv ist es vielleicht auch. Am 24. September wird Österreich das nächste Länderspiel bestreiten. In Linz wird dann Israel der Gegner sein, die Partie ist bereits ausverkauft. Es folgen bis Jahresende noch Spiele gegen den Kosovo und Irland – insgesamt sechs Partien sind es in Gruppe B3.

Was man bisher weiß, ist nur, dass Marko Arnautovic nicht mehr dabei sein wird, oder nur für ein Abschiedsspiel eingeladen wird. Das Heimspiel gegen den Kosovo im Ernst-Happel-Stadion am 27. September würde sich dafür anbieten. Mehr als 20.000 Tickets sind für diese Partie schon verkauft.

Alaba lässt alles offen

Doch was macht David Alaba? Wird der Kapitän mit seinen nun 34 Jahren ebenso aufhören im Team? „Damit habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt“, sagte der Wiener nach dem Spiel gegen Spanien in Los Angeles. Er werde nun das WM-Aus verarbeiten und dann über seine Zukunft nachdenken.