Nach WM-Aus: Van der Bellen verschiebt den Feiertag

Es begann im Freudentaumel nach der WM-Qualifikation im November 2025: Marko Arnautovic forderte in der Mixed Zone des Happel-Stadions einen Feiertag. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm die Herausforderung an - allerdings unter einer Bedingung: Wer den WM-Pokal nach Wien bringt, bekommt seinen Feiertag. Arnautovic war sogar in die Hofburg eingeladen, um die „Voraussetzungen zu klären“.

Nun ist Österreich im Sechzehntelfinale gegen Spanien ausgeschieden und der Pokal wandert vorerst nicht in rot-weiß-rote Hände.

Van der Bellen reagierte prompt: In einem Instagram-Video trägt er sich den 19. Juli 2030, den Tag des nächsten WM-Finales, als neuen Feiertag in den Kalender ein. „Gemma, Burschen!“, schreibt er dazu.