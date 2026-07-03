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Fußball

Nach WM-Aus: Van der Bellen verschiebt den Feiertag

Nach dem WM-Aus gegen Spanien hat Bundespräsident Van der Bellen eine klare Botschaft: Der Feiertag kommt - nur eben erst 2030.
Maximilian Fally
03.07.2026, 09:03

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FUSSBALL: FUSSBALL-WM 2026: VERABSCHIEDUNG ÖFB-NATIONALTEAM: VAN DER BELLEN / RANGNICK

Es begann im Freudentaumel nach der WM-Qualifikation im November 2025: Marko Arnautovic forderte in der Mixed Zone des Happel-Stadions einen Feiertag. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm die Herausforderung an - allerdings unter einer Bedingung: Wer den WM-Pokal nach Wien bringt, bekommt seinen Feiertag. Arnautovic war sogar in die Hofburg eingeladen, um die „Voraussetzungen zu klären“.

Van der Bellen zu Arnautovic'-Feiertagsvorschlag: „Kann ich mir vorstellen“

Nun ist Österreich im Sechzehntelfinale gegen Spanien ausgeschieden und der Pokal wandert vorerst nicht in rot-weiß-rote Hände. 

Van der Bellen reagierte prompt: In einem Instagram-Video trägt er sich den 19. Juli 2030, den Tag des nächsten WM-Finales, als neuen Feiertag in den Kalender ein. „Gemma, Burschen!“, schreibt er dazu.

Der Feiertag ist also nicht gestrichen, nur verschoben. Und vier Jahre sind schließlich keine Ewigkeit.

Bestnote für einen Österreicher, einer ist gegen Spanien durchgefallen
Marko Arnautovic Wien Österreich Leopoldstadt Fußball-WM
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