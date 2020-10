ÖFB-Noten: Gregoritsch geigte als Matchwinner auf, Alaba überzeugte als Linksverteidiger

Martin Hinteregger (2): Auf seinem Kerngebiet, der Defensive, nur wenig gefordert, in der Offensive durchaus verhaltensauffällig. Vergab eine Großchance per Kopf, zur Wiedergutmachung assistierte er Gregoritsch beim Tor. Der erste Assist Hintereggers in der Nationalmannschaft.

David Alaba (2): Erst zum zweiten Mal im 73. Länderspiel agierte er als Linksverteidiger und erledigte die Aufgabe mehr als zufriedenstellend. Sorgte über die Flanke für viel Druck, hatte dabei durchaus Spielfreude.