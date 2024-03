Feinschliff für die EURO: Der WM-Achtelfinalist Slowakei im Fokus

Von Patrick Resch

Am Samstag (18:00 Uhr/live auf ORF1) steht für das österreichische Nationalteam das erste von vier Testspielen im Zuge der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland auf dem Programm. Dabei gastieren die Österreicher in der Slowakei, treffen in Bratislava auf die aktuelle Nr. 48 der FIFA-Weltrangliste. Damit liegt die Slowakei 23 Positionen hinter dem ÖFB-Team.